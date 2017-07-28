Президент «Арарата»: во время наших матчей трибуна «Запад-5» будет закрыта

Президент московского ФК «Арарат» Валерий Оганесян рассказал, что сектор «Запад-5» на стадионе им. Эдуарда Стрельцова, который исторически является родным для болельщиков московского «Торпедо», будет закрыт во время матчей «Арарата».
«Мы приняли это решение исходя из принципов справедливости и уважения к поклонникам московского „Торпедо“. Мы знаем, что трибуна „Запад-5“ является знаковой и культовой для торпедовских болельщиков, поэтому во время наших домашних матчей она будет закрыта», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.