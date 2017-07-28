«Анжи» в рамках целевой программы по развитию детского-юношеского футбола Дагестана открыл новый филиал в Буйнакске.
В течение нынешнего года филиалы ранее были открыты в Дагестанском государственном аграрном университете, Кумторкалинском и Магарамкентском районах.
«Буйнакск всегда славился хорошими футболистами, своими традициями. И нам очень приятно сегодня быть свидетелями того, что в этом городе свои двери открывает филиал нашей академии. Я уверен, что из Буйнакска в ближайшем будущем будут выходить мастеровитые игроки, которые пополнят «Анжи». Первоочередная задача клуба – это выращивание местных воспитанников, их рост. Мы стремимся к тому, чтобы в «Анжи» играло можно много дагестанских футболистов», — цитирует директора филиала академии Магомеда Исаева пресс-служба «Анжи».
«Анжи» открыл филиал академии в Буйнакске