Пашалич может заработать в «Спартаке» € 2,5 млн за один сезон

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич, которым интересуется «Спартак», может заработать в стане красно-белых € 2,5 млн за один сезон, сообщает Sportske Novosti. Ранее в СМИ сообщалось, что действующий чемпион страны хочет взять хорватского футболиста в аренду до конца текущего сезона.
Кроме того, была информация об интересе к Пашаличу со стороны испанского «Бетиса», а некоторые СМИ называли испанский клуб фаворитом в борьбе за 22-летнего хавбека.
В прошлом сезоне Марио выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
«Бетис» опережает «Спартак» в борьбе за Пашалича, игрок выбрал испанский клуб