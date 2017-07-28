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«КПР» закрепил 10-й номер за Боулсом, страдающим болезнью Альцгеймера

28 июля 2017, пятница. 15:55. Футбол

«Куинз Парк Рейнджерс», который отмечает 100-летие со дня первой игры на «Лофтус Роуд», опубликовал игровые номера футболистов на сезон-2017/18. В пресс-службе «рейнджеров» сообщили, что из обращения был выведен 10-й номер, под которым в своё время играл полузащитник Стэн Боулс.

Всё дело в том, что 68-летний ветеран «КПР» страдает болезнью Альцгеймера. Таким способом руководство английского клуба решило отдать дань уважения величайшему игроку всех времён, говорится на сайте.

Стэн Боулс играл за «Куинз Парк Рейнджерс» с 1972 по 1979 год. На его счету 315 матчей и 97 голов.

Фото с номерами игроков также доступно в «Твиттере».

Источник: Официальный сайт "Куинз Парк Рейнджерс" Сообщить об ошибке
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28 июля 2017, пятница
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