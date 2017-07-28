Футболист ПАОК справил нужду во время матча ЛЕ с «Олимпиком» в Киеве

Полузащитник ПАОК Димитриос Пелькас во время первого выездного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Олимпиком», который проходил в Киеве, справил нужду за воротами. Греческий футболист выбрал для этого место за рекламными щитами стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Отметим, что на 81-й минуте Пелькас вышел на замену в этой игре, но результативными действиями отметиться не смог.
Встреча в итоге завершилась ничейным результатом — 1:1. Ответный поединок в Греции состоится 3 августа.
Фото эпизода можно посмотреть в «Фейсбуке».
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