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Егоров: пока рано говорить о назначении Николаева на матч ЦСКА — «Спартак»

28 июля 2017, пятница. 17:22. Футбол

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал информацию о том, что главным кандидатом на судейство матча 6-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Спартак», который состоится 12 августа, является Алексей Николаев.

«О назначении Алексея Николаева на московское дерби ЦСКА – «Спартак» ещё несерьёзно говорить. Впереди несколько туров, и всё может поменяться. Это просто одно из предположений, потому что игра будет в те сроки, когда многие судьи из категории ФИФА будут на сборах и они исключаются. Алексей Николаев — один из ведущих арбитров, и он рассматривается на эту игру, но пока говорить рано. Назначение будет после следующих двух туров.

Работа арбитра же как у сапёра. Как бы он ни рассматривался, если он допустит ошибку перед туром, то о каком назначении будет идти речь? Что касается рассмотрения кандидатуры Николаева, то он сдал все нормативы наравне со всеми, и возраст тут не может стать помехой. Вообще, любой арбитр РФПЛ должен быть готов отсудить любой матч», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Егоров сменил Николаева в департаменте судейства и инспектирования РФС
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Александр Егоров Алексей Николаев Футбольное судейство
Новости. Футбол
28 июля 2017, пятница
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