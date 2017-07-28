Егоров: пока рано говорить о назначении Николаева на матч ЦСКА — «Спартак»

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал информацию о том, что главным кандидатом на судейство матча 6-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Спартак», который состоится 12 августа, является Алексей Николаев.
«О назначении Алексея Николаева на московское дерби ЦСКА – «Спартак» ещё несерьёзно говорить. Впереди несколько туров, и всё может поменяться. Это просто одно из предположений, потому что игра будет в те сроки, когда многие судьи из категории ФИФА будут на сборах и они исключаются. Алексей Николаев — один из ведущих арбитров, и он рассматривается на эту игру, но пока говорить рано. Назначение будет после следующих двух туров.
Работа арбитра же как у сапёра. Как бы он ни рассматривался, если он допустит ошибку перед туром, то о каком назначении будет идти речь? Что касается рассмотрения кандидатуры Николаева, то он сдал все нормативы наравне со всеми, и возраст тут не может стать помехой. Вообще, любой арбитр РФПЛ должен быть готов отсудить любой матч», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.