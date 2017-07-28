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Сёмин: c травмой Ари будем справляться своими внутренними резервами

28 июля 2017, пятница. 17:24. Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кем «железнодорожники» заменят нападающего Ари, выбывшего из строя на срок около четырёх месяцев из-за серьёзной травмы. В ближайшем туре российской Премьер-Лиги «Локомотив» 30 июля сыграет дома с «Анжи».

«С травмой Ари будем справляться своими внутренними резервами. Будем поднимать всё, что можно. Обычно где тонко, там и рвётся. В обороне у нас тоже тонкий момент — нет Денисова и Чорлуки. Будем бороться. В голове уже решил, кто выйдет вместо Ари. Думаю, вам тоже легко догадаться. Выбора-то особого нет. Миранчук? Посмотрим, угадали вы или нет.

Я хочу зацепиться за лучшие качества игрока, а не худшие. У Лысова хорошие физические данные, но ему ещё нужно работать, как и Баринову. На сегодняшний день они дали основания выходить на поле. Сейчас можно говорить всё что угодно. Ари потеряли, Игнатьев может войти, Рыбусь тоже. Хватает ли мне игроков на замену? Что говорить. Играть-то надо. Я рассчитываю на всех ребят. Они хорошо работают, в команде нормальная атмосфера. Любому тренеру хочется, чтобы в каждой линии были выдающиеся игроки.

Очень жаль, что потеряли Ари — для «Локомотива» это суперфигура. Нападающего сейчас найти очень сложно. Ари нам очень подходил, так как очень полезно работал. Новосельцев? Как на тренировке мне его представят, тогда я скажу, что этот игрок наш и мы можем на него рассчитывать. Фамилий с мая мелькает сотни, но пока мы видим то, что есть", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Сёмин: Ари выбыл надолго — должны сделать всё, чтобы у «Локо» было пополнение
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив Ари — футболист Иван Новосельцев Юрий Сёмин
Новости. Футбол
28 июля 2017, пятница
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