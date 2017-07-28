Неймар отменил мероприятие в Китае в связи с трансферными делами

Нападающий испанской «Барселоны» Неймар, о возможном переходе во французский «ПСЖ» которого сообщали европейские СМИ, отменил свой визит в Китай на следующей неделе в связи с трансферными делами, сообщает Reuters.
По информации издания, китайский туристический оператор Ctrip на странице в социальной сети объявил, что 25-летний бразилец не примет участия в запланированном мероприятии, связанном с компанией, в связи с тем, что он занят трансферными делами. Отмечается, что мероприятие должно было состояться в понедельник в Шанхае и на него уже были проданы билеты.
L'Équipe: «ПСЖ» достиг полного соглашения с Неймаром