Защитник «Челси» Миазга проведёт в аренде в «Витессе» ещё один сезон

Голландский «Витесс» продлил аренду защитника «Челси» Мэттью Миазги, сообщает официальный сайт лондонского клуба. Таким образом, в сезоне-2017/18 Миазга, ставший победителем Золотого кубка КОНКАКАФ в составе сборной США, вновь будет выступать за «Витесс».
В «Челси» 22-летний защитник перебрался зимой прошлого года из «Нью-Йорк Ред Буллз». В составе лондонской команды Миазга провёл два матча, а в августе 2016 года был отдан в аренду «Витессу», за который сыграл 23 матча и помог команде выиграть Кубок Нидерландов.
Миазга — первый американец, сыгравший за «Челси» в АПЛ