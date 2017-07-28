Новый наставник «Уотфорда» требует, чтобы игроки говорили только на английском

Новый главный тренер «Уотфорда» Марку Силва, который возглавил клуб по окончании минувшего сезона английской Премьер-лиги, требует от иностранных футболистов команды использовать речь только на английском языке во время тренировок и матчей, сообщает The Sun.
По мнению португальского специалиста, это поможет команде избежать проблемы с недопониманием друг друга на поле. За «Уотфорд» выступают игроки из 20 различных стран, а при предыдущем наставнике итальянском специалисте Вальтере Маццарри футболисты использовали разные языки для коммуникации между собой.
«Будут ли игроки «Уотфорда» говорить только на английском языке? Да. Это главный язык здесь, и я в том числе говорю на английском», — сказал Силва.
Марку Силва: мне нравятся высокие амбиции «Уотфорда»