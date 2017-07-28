Щенников — о безголевой серии в РФПЛ: надо же хоть какой-нибудь рекорд побить

Защитник ЦСКА Георгий Щенников высказался о своей безголевой серии в чемпионате России, которая составляет 175 матчей. Щенникову, который свой единственный гол в составе «армейцев» забил в Кубке России, напомнили, что в недавней игре с «Анжи» свой первый гол за ЦСКА забил защитник Виктор Васин.
«За Витьку я очень рад, на встрече с болельщиками он пообещал, что отличится, и своё слово сдержал. Получается, пацан сказал — пацан сделал (смеётся). Ну и сам, конечно, понимаю, что очень давно не забивал, буду стараться устранить этот пробел. Вот с «Локомотивом» был хороший момент, но попасть в ворота не удалось… Не могу сказать, что это довлеет надо мной, но забить действительно мечтаю. Хотя… Надо же хоть какой-нибудь рекорд побить, пускай даже по длительности безголевой серии (смеётся)», — заявил Щенников в интервью клубной пресс-службе.
Щенников высказал мнение о «СКА-Хабаровск», с которым ЦСКА встретится в ближайшем туре российской Премьер-Лиги.
«Если пробежаться по фамилиям, видно, что состав у хабаровчан ровный, про таких соперников говорят, что они сильны коллективом. Лучше других знаю Женю Баляйкина, мы вместе играли за молодёжную сборную страны. СКА будет непросто в элите, но за них хотя бы то обстоятельство, что состав команды практически полностью сохранился с прошлого сезона. Когда ребята вместе добиваются такого успеха, как выход в Премьер-Лигу, это сплачивает, придаёт сил и мотивации. Тем более сейчас никто не ждёт, что команда будет на новом уровне постоянно побеждать, ведь класс соперников теперь совсем иной. В какой-то мере это раскрепощает», — отметил защитник ЦСКА.