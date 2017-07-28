Иван, не игравший за «Краснодар» из-за проблем с документами, был заявлен в РФПЛ

Новичок «Краснодара» нападающий Андрей Иван был внесён в заявку команды на участие в российской Премьер-Лиге под девятым номером, сообщает пресс-служба РФПЛ.
Это означает, что румынский футболист теперь может выходить на поле в составе команды. Ранее главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сообщал, что Иван пропустит первый домашний матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Люнгбю» (2:1) из-за проблем с документами.
«Анжи» внёс в заявку РФПЛ эфиопского полузащитника Иеча Гаточа Панома и аргентинского форварда Хуана Эдуардо Лескано, которые теперь также имеют шанс принять участие уже в ближайшем матче махачкалинцев. «Зенит» заявил своего воспитанника полузащитника Дмитрия Богаева, а «Локомотив» внёс в заявку на сезон Мацея Рыбуся.