«Динамо» интересуется бывшим полузащитником «Зенита» Маурисио

Интерес к бывшему полузащитнику «Зенита» Жозе Маурисио проявляют московское «Динамо», а также два турецких клуба — «Галатасарай» и «Антальяспор», сообщает Terra.
В начале этой недели 28-летний бразилец сообщил, что расторг контракт с петербургским клубом по обоюдному согласию сторон.
«Он вошёл в историю, выступая за „Ахмат“, а затем у него был очень хороший период в «Зените». Поэтому интерес к нему других клубов — это нормально. Три этих клуба действительно проявили интерес, всё анализируется. Я полагаю, на следующей неделе у нас будет решение», – заявил представитель футболиста Пьер Фернандес.