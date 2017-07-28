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Гендиректор «Милана»: заявления президента «Ромы» меня немного потрясли

28 июля 2017, пятница. 19:10. Футбол

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне прокомментировал слова президента «Ромы» Джеймса Паллотты о трансферной политике миланского клуба.

«Дорогой мистер Паллотта, мы готовы к конфронтации по поводу бухгалтерских отчётов «Милана» и «Ромы». Мы были ошеломлены, когда сегодня утром прочитали его заявление, во-первых, из-за его тона. Это необычно, по крайней мере для Италии, видеть, как один клуб атакует другой так прямо и используя такую терминологию. Во-вторых, мы были ошеломлены неточностью заявления о том, что у владельцев «Милана» не было денег на покупку клуба.

Паллотта назвал совершенно неверные цифры. Все знают, что часть суммы, относящаяся к американскому фонду Elliott, составляет € 180 млн, а клуб стоит € 740 млн. Не знаю, что он имел в виду, говоря о том, что «Милан» столкнётся с последствиями. Также не знаю, была это угроза или нет. Этим летом мы выпустили облигацию в размере € 50 млн для трансферной кампании, и сейчас наши затраты значительно ниже этой суммы. Мы составили многолетний план и представили его руководству и УЕФА. Всё это общедоступно, и я могу спокойно показать наши планы президенту Паллотте, но, если он будет угрожать, я верну их отправителю.

Обвинение в том, что «Милан» сошёл с ума, обеспокоило меня. Мы, руководители клуба, продумали каждую инвестицию с учётом дополнительного увеличения дохода. Игроки, которых мы подписали, увеличили ценность «Милана». Они молоды, обладают большим потенциалом и являются нашим активом. Заявления Паллотты меня немного потрясли. Если он хочет, я с радостью сравню бухгалтерские отчёты «Милана» и «Ромы», – приводит слова Фассоне Football Italia со ссылкой на видеообращение функционера в «Фейсбуке».

Президент «Ромы»: «Милан» сходит с ума!
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Рома ФК Милан Финансовый фэйр-плей
Новости. Футбол
28 июля 2017, пятница
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