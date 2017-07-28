Защитник «Краснодара» Грицаенко: хотелось бы пробиться по итогам сезона в ЛЧ

22-летний защитник «Краснодара» Алексей Грицаенко в интервью клубной пресс-службе рассказал об обстоятельствах своего перехода в стан «быков», поведал, почему в новой команде взял 26-й номер, а также поделился ожиданиями от стартовавшего сезона. В «Краснодар» Грицаенко перешёл в июне из «Луча-Энергии».
«Зимой позвонил агент и сказал, что «Краснодар» мной интересуется. Естественно, я очень обрадовался. Тем более что внимательно следил за этой командой и симпатизировал ей в Премьер-Лиге с того момента, как в её ряды перешёл Юрий Газинский. Не только смотрел игры, но и постоянно заходил на клубный официальный сайт, просматривал видеообзоры матчей на сборах, тренировок, старался быть в курсе всего, что происходило в клубе. С Газинским познакомился в 2012 году, когда меня, тогда ещё совсем юнца из «молодёжки», пригласили на сборы основной команды. Я тогда все три зимних сбора с «Лучом» прошёл.
Я в «Луче» играл под 13-м, хотел его взять и здесь, но мне сказали, что лучше воздержаться от этого, что в команде никогда не было 13-го номера. И тогда я выбрал 26-й. Это дважды по 13, и к тому же под этим номером в «Челси» играл Джон Терри, один из лучших в своё время центральных защитников мира. Он импонирует мне не только своей игрой, но и своим бойцовским характером.
Ожидания – самые высокие. Хочу помогать команде в любом качестве. Естественно, играть в стартовом составе хочется всем, но можно ведь приносить пользу, и выходя на замену, и даже оставаясь на скамейке запасных, морально поддерживать партнёров. Мы – единый организм, и каждый, считаю, должен вносить свою посильную лепту в общее дело. Ну а что касается целей клуба, то хотелось бы идти от игры к игре, побеждать в каждой из них и пробиться по итогам сезона в Лигу чемпионов», — заявил Грицаенко.