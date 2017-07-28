Боб Брэдли стал главным тренером нового клуба MLS «Лос-Анджелес»

Известный американский специалист Боб Брэдли назначен первым главным тренером клуба «Лос-Анджелес», который в 2018 году начнёт выступать в MLS — высшей футбольной лиге США и Канады.
59-летний Брэдли был первым американцем, который тренировал клуб английской Премьер-лиги. Тем не менее пост наставника «Суонси Сити» он занимал всего 85 дней, а уволен был в декабре 2016 года. Ранее Брэдли возглавлял сборные США, Египта, работал с норвежским «Стабеком» и французским клубом «Гавр».
Посмотреть, как «Лос-Анджелес» объявил о назначении Боба Брэдли, можно в «Твиттере».