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«Наполи» поборется за Зинченко с клубами из Англии и Германии

28 июля 2017, пятница. 19:49. Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, известный в России по выступлению за «Уфу», может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

По сведениям источника, в настоящее время на украинского игрока претендуют три клуба. Помимо «Наполи» это представители Германии и Англии.

Зинченко может заменить в составе неаполитанцев опытного хавбека Эмануэле Джаккерини, на которого претендует пражская «Спарта».

Последний сезон Александр провёл в ПСВ на правах аренды, приняв участие в 12 матчах чемпионата Нидерландов и отметившись 4 голевыми передачами.

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Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал «Чемпионату» о тяжёлом детстве, голландском юморе, Коку, Гвардиоле и Яя Туре.
Источник: Сайт журналиста Альфредо Педуллы Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Наполи Александр Зинченко Трансферы
Новости. Футбол
28 июля 2017, пятница
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