Тьяго Силва: думаю, скоро все будут говорить о трансфере Неймара в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва рассказал, как относится к слухам о возможном переходе в его клуб нападающего «Барселоны» Неймара.
«Неймар — мой партнёр по сборной, мы вместе играем семь лет. Конечно, мы общаемся, у нас с ним очень хорошие отношения. Он должен сам принять решение. Однако неправильно говорить о подобных вещах перед игрой за Суперкубок Франции. Можем пообщаться на эту тему после. Думаю, в скором времени об этом будут говорить все», — приводит слова Тьяго Силвы Foot Mercato.
Некоторые французские СМИ предположили, что Тьяго Силва косвенно подтвердил трансфер Неймара в «ПСЖ».
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