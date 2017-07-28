Эмери: лучшие футболисты мира будут завтра играть за «ПСЖ» в матче с «Монако»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок Франции с «Монако» (29 июля) ответил на вопрос о том, действительно ли нападающий «Барселоны» Неймар находится в шаге от перехода в его клуб.
«Трансферное окно закрывается в августе. Многие команды начинают сезон, когда оно ещё открыто, и за это время происходит множество событий. В данный момент меня беспокоит лишь концентрация на матче с монегасками. Я и моя команда думаем только об игре. Завтра в раздевалке „ПСЖ“ будут лучшие футболисты мира по моей версии. Именно они выйдут на поле играть с „Монако“, — приводит слова Эмери Foot Mercato.
Ранее представитель окружения Неймара заявил, что игрок сделал выбор в пользу «ПСЖ».
Представитель окружения Неймара: игрок сделал выбор в пользу «ПСЖ»