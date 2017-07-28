Табидзе: в матче с «Уралом» у меня будет двойная мотивация

Защитник «Уфы» Джемал Табидзе поделился ожиданиями от гостевого матча 3-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом», который был его предыдущим клубом.
«Мы в очень хорошей форме, не проигрывали. Завтра мы играем с „Уралом“ и, думаю, продолжим удачно выступать и возьмём три очка. Для меня это будет тяжёлый матч, важный. У меня будет двойная мотивация, потому что „Урал“ был моей предыдущей командой. Я надеюсь, завтра мы победим и привезём три очка.
У «Урала» очень хорошая команда, играет очень классно, компактно. Там очень хороший тренерский штаб и неплохого уровня игроки.
Завтра будет интересная встреча. У нас тоже очень хорошая команда. Я провёл за «Урал» несколько матчей, даже удалось выйти на поле в финале Кубка России против «Локомотива». Это было классное время, и я уважаю эту команду. Жду завтрашнего матча с нетерпением", — поведал Табидзе в видеоинтервью клубной пресс-службе.