Футболисты «Тосно» пригласили болельщиков на матч с «Зенитом»

«Тосно» опубликовал видеоролик, в котором футболисты команды из Ленинградской области приглашают болельщиков посетить матч 3-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Дорогие наши болельщики. Приглашаем вас на футбол, на дерби с „Зенитом“, — заявил вратарь „Тосно“ Давид Юрченко.
Напомним, что матч «Тосно» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Петровский» 30 июля, начало — в 20:00 мск.
«Тосно» является дебютантом российской Премьер-Лиги и в предстоящем матче выйдет на поле в ранге хозяина поля.
Видео можно посмотреть в YouTube.
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