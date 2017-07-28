Романья перешёл из «Ювентуса» в «Кальяри»

Защитник «Ювентуса» Филиппо Романья перешёл в «Кальяри». Контракт с 20-летним итальянским футболистом рассчитан на пять лет, сообщает официальный сайт красно-синих. «Ювентус» сообщил, что сумма трансфера составила € 7,6 млн. В прошлом сезоне Романья выступал на правах аренды за клубы итальянской Серии B «Новара» и «Брешия».
Из «Кальяри» в «Ювентус» перешёл защитник Дарио Дель Фабро, с которым «старая синьора» подписала контракт до 30 июня 2022 года. Его трансфер обошёлся «Ювентусу» в € 4,5 млн. 22-летний итальянский футболист в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Пизу».
Филиппо Романья
Фото: http://www.cagliaricalcio.com