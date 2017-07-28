«Арарат», несмотря на голы Лебеденко и Павлюченко, не смог выиграть у «Калуги»

«Арарат» в матче второго тура зоны «Центр» первенства ПФЛ на стадионе имени Стрельцова сыграл вничью со счётом 2:2 с «Калугой».
Голами в составе московского клуба отметились Игорь Лебеденко и Роман Павлюченко, реализовавший пенальти.
ПФЛ. Зона «Центр». 2-й тур
«Арарат» (Москва) – «Калуга» (Калуга) – 2:2 (1:1)
Голы: Новиков, 10 (0:1); Лебеденко, 34 (1:1); Павлюченко, 53 (с пенальти, 2:1); Гуров, 83 (2:2).
Удаление: Морозов, 78 («Арарат»).
В стартовом туре первенства «Арарат» в Красногорске выиграл у «Зоркого» со счётом 3:0 благодаря голам Лебеденко и Павлюченко (дубль).
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