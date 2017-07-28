175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бернардески: хочу доказать, что достоин носить в «Ювентусе» 10-й номер

28 июля 2017, пятница. 21:31. Футбол

Новичок «Ювентуса» Федерико Бернардески рассказал, почему отказался взять в туринской команде 10-й номер, который остался свободным после ухода из клуба Поля Погба в прошлом году. 23-летний форвард носил в «Фиорентине» «десятку», но в «Ювентусе» выбрал 33-й номер.

«Я очень уважаю 10-й номер, но должен доказать, что достоин носить его, как доказал это во Флоренции. В этом сезоне я хочу показать клубу, тренеру и партнёрам по команде, что могу носить на спине номер 10», — цитирует Бернардески Football Italia.

В «Ювентусе» под 10-м номером играли такие знаменитые футболисты, как Мишель Платини, Роберто Баджо и Алессандро Дель Пьеро.

Бернардески: Буффон — пример для всех, а не только для меня
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Ювентус
Новости. Футбол
28 июля 2017, пятница
22:22 Гвардиола: постараюсь оставаться главным тренером «Сити» как можно дольше
22:16 Слуцкий: не могу сказать, что «Халл» готов к сезону на 100%, но есть ещё неделя
21:52 Саутгейт надеется, что клубы АПЛ будут давать шансы молодым английским игрокам
21:42 Марадона возглавил рейтинг величайших игроков всех времён по версии FourFourTwo
21:31 Бернардески: хочу доказать, что достоин носить в «Ювентусе» 10-й номер
21:10 Глава Ла Лиги: если УЕФА проигнорирует нарушение «ПСЖ» ФФП, обратимся в суды
21:08 «Арарат», несмотря на голы Лебеденко и Павлюченко, не смог выиграть у «Калуги»
21:00 Романья перешёл из «Ювентуса» в «Кальяри»
20:45 Футболисты «Тосно» пригласили болельщиков на матч с «Зенитом»
20:40 «Индепендьенте» получит 5% от будущей продажи Ригони из «Зенита» в другой клуб
20:37 Табидзе: в матче с «Уралом» у меня будет двойная мотивация
20:28 Эмери: лучшие футболисты мира будут завтра играть за «ПСЖ» в матче с «Монако»
20:15 Тьяго Силва: думаю, скоро все будут говорить о трансфере Неймара в «ПСЖ»
20:08 Каланча: «Университатя» справилась с «Миланом» без Ивана, ушедшего в «Краснодар»
19:57 «Молодёжки» «Ахмата» и «Динамо» сыграли вничью, «Рубин» выиграл у «Арсенала»
19:49 «Наполи» поборется за Зинченко с клубами из Англии и Германии
19:48 Роналду: мой сын хочет, чтобы у меня было семь детей. Думаю, это хорошая идея
19:47 Боб Брэдли стал главным тренером нового клуба MLS «Лос-Анджелес»
19:43 Защитник «Краснодара» Грицаенко: хотелось бы пробиться по итогам сезона в ЛЧ
19:25 ЦСКА запустил конкурс ведущих среди болельщиков для клубного канала
19:25 Президент «Ромы» извинился за свои высказывания о трансферной политике «Милана»
19:10 Гендиректор «Милана»: заявления президента «Ромы» меня немного потрясли
18:57 «Динамо» интересуется бывшим полузащитником «Зенита» Маурисио
18:54 Ди Мария может заменить Неймара в «Барселоне»
18:53 Иван, не игравший за «Краснодар» из-за проблем с документами, был заявлен в РФПЛ
18:46 Щенников — о безголевой серии в РФПЛ: надо же хоть какой-нибудь рекорд побить
18:31 Представитель окружения Неймара: игрок сделал выбор в пользу «ПСЖ»
18:27 Агент: Эрнани не видит себя в «Зените», к нему проявляют интерес в Турции
18:25 «Зенит» может приобрести аргентинского защитника «Лиона» Мамману за € 16 млн
18:16 Новый наставник «Уотфорда» требует, чтобы игроки говорили только на английском
18:13 Ловчев: Кокорин посвежел, похорошел и нацелен на ворота
18:08 Защитник «Челси» Миазга проведёт в аренде в «Витессе» ещё один сезон
17:39 Сёмин — о лидерстве «Локо»: если бы это был май 2018 года, мы были бы счастливы
17:36 Неймар отменил мероприятие в Китае в связи с трансферными делами
17:27 Сёмин: пока кондиции Рыбуся оставляют желать лучшего
17:24 Сёмин: c травмой Ари будем справляться своими внутренними резервами
17:22 Егоров: пока рано говорить о назначении Николаева на матч ЦСКА — «Спартак»
17:17 Рыбусь надеется дебютировать за «Локомотив» в матче с «Анжи»
16:58 «Халл Сити» ушёл от поражения в матче с «Аяксом», уступая в два мяча
16:57 Суд не смягчил наказание бизнесмену, который похитил у Кержакова 300 млн рублей
16:27 Болельщики «Спартака» признали Тимофеева лучшим игроком в матче с «Уфой»
16:18 Сборная Бразилии рассматривает вариант базирования в Казани во время ЧМ-2018
16:02 Футболист ПАОК справил нужду во время матча ЛЕ с «Олимпиком» в Киеве
15:55 «КПР» закрепил 10-й номер за Боулсом, страдающим болезнью Альцгеймера
15:39 Экс-игрок «Локомотива» Кайседо прибыл в Рим, чтобы завершить переход в «Лацио»
Все новости RSS
Партнерский контент