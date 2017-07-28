Бернардески: хочу доказать, что достоин носить в «Ювентусе» 10-й номер

Новичок «Ювентуса» Федерико Бернардески рассказал, почему отказался взять в туринской команде 10-й номер, который остался свободным после ухода из клуба Поля Погба в прошлом году. 23-летний форвард носил в «Фиорентине» «десятку», но в «Ювентусе» выбрал 33-й номер.
«Я очень уважаю 10-й номер, но должен доказать, что достоин носить его, как доказал это во Флоренции. В этом сезоне я хочу показать клубу, тренеру и партнёрам по команде, что могу носить на спине номер 10», — цитирует Бернардески Football Italia.
В «Ювентусе» под 10-м номером играли такие знаменитые футболисты, как Мишель Платини, Роберто Баджо и Алессандро Дель Пьеро.
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