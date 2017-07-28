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Марадона возглавил рейтинг величайших игроков всех времён по версии FourFourTwo

28 июля 2017, пятница. 21:42. Футбол

Аргентинец Диего Марадона занимает первое место в рейтинге величайших футболистов всех времён по версии британского журнала FourFourTwo.

Второе место занял нападающий «Барселоны» и соотечественник Марадоны Лионель Месси, а третьим стал бразилец Пеле.

Отметим, что нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду занимает пятую строчку — FourFourTwo поставил выше него голландца Йохана Круиффа.

Полностью первая десятка величайших игроков всех времён по версии FourFourTwo выглядит так: 1. Марадона, 2. Месси, 3. Пеле, 4. Йохан Кройф, 5. Криштиану Роналду, 6. Альфредо Ди Стефано (Аргентина), 7. Франц Беккенбауэр (Германия), 8. Зинедин Зидан (Франция), 9. Ференц Пушкаш (Венгрия), 10. Роналдо (Бразилия).

Напомним, что 22-е место в этом рейтинге занял легендарный советский вратарь Лев Яшин.

FourFourTwo поставил Яшина на 22-е место в списке величайших игроков всех времён
Источник: FourFourTwo Сообщить об ошибке
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Альфредо Ди Стефано Диего Марадона Зинедин Зидан Йохан Круифф Криштиану Роналду Лионель Месси Пеле Роналдо Франц Беккенбауэр
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