Марадона возглавил рейтинг величайших игроков всех времён по версии FourFourTwo

Аргентинец Диего Марадона занимает первое место в рейтинге величайших футболистов всех времён по версии британского журнала FourFourTwo.
Второе место занял нападающий «Барселоны» и соотечественник Марадоны Лионель Месси, а третьим стал бразилец Пеле.
Отметим, что нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду занимает пятую строчку — FourFourTwo поставил выше него голландца Йохана Круиффа.
Полностью первая десятка величайших игроков всех времён по версии FourFourTwo выглядит так: 1. Марадона, 2. Месси, 3. Пеле, 4. Йохан Кройф, 5. Криштиану Роналду, 6. Альфредо Ди Стефано (Аргентина), 7. Франц Беккенбауэр (Германия), 8. Зинедин Зидан (Франция), 9. Ференц Пушкаш (Венгрия), 10. Роналдо (Бразилия).
Напомним, что 22-е место в этом рейтинге занял легендарный советский вратарь Лев Яшин.