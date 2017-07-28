Саутгейт надеется, что клубы АПЛ будут давать шансы молодым английским игрокам

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил надежду, что английские клубы в грядущем сезоне будут давать шансы молодым английским футболистам. Этим летом молодёжные сборные «трёх львов» выиграли ЧЕ-2017 U19 и ЧМ-2017 U20.
«В любой сфере людям нужно давать шансы. Если у вас лучшая образовательная программа, но вы не даёте шансов своим подопечным, то они не смогут прогрессировать. Надеюсь, этим летом английские клубы увидели, что у нас молодые ребята играют не хуже своих сверстников из Европы и остального мира.
Чем больше английских игроков будут выступать в Премьер-лиге, тем больше у тренерского штаба сборной будет вариантов выбора. Сейчас из всех игроков АПЛ англичане составляют лишь 33%, и это ниже, чем в других лигах. Мы должны бороться с этой проблемой", — цитирует Саутгейта The Telegraph.