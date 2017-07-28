Кержаков попрощается с болельщиками «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

6 августа за час до начала матча 4-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» на стадионе «Санкт-Петербург» начнётся церемония проводов нападающего Александра Кержакова.
«Перед игрой со «Спартаком» клуб и болельщики поблагодарят Александра Кержакова за его невероятную карьеру, голы, трофеи и самоотдачу, которую форвард всегда демонстрировал в футболке со стрелкой», — говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.
В середине июля 34-летний Кержаков завершил игровую карьеру и приступил к работе в клубе в качестве координатора команд академии «Зенита».
Кержаков, воспитанник сине-бело-голубых и петербургского футбола, дебютировал в составе «Зенита» 10 марта 2001 года. За 12 сезонов форвард провёл 386 матчей, забил 163 мяча, отдал 65 результативных передач, помог завоевать три чемпионства России, Кубок и два Суперкубка страны.