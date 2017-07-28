А. Кержаков: с каждой мелкой неудачей «Спартаку» будет намного сложнее

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о перспективах «Спартака» в матче 3-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (31 июля). В первых двух турах красно-белые набрали лишь два очка. Также Кержаков прокомментировал победный гол 17-летнего воспитанника «быков» Магомеда-Шапи Сулейманова в матче Лиги Европы с «Люнгбю» (2:1).
«Сейчас над игроками „Спартака“ навис тяжёлый груз ответственности. Болельщики ждут чемпионской игры и чемпионских результатов. Сейчас им сложнее играть, чем в прошлом сезоне. Причём с каждой мелкой неудачей будет намного сложнее. А сейчас ещё будет матч с „Краснодаром“. Все понимают, что соперник очень серьёзный и добиться победы будет намного сложнее, чем в предыдущих матчах. Психологически „Спартаку“ сейчас очень тяжело. В матче „Спартака“ с „Краснодаром“ ставлю на 1:1.
Прорыв Сулейманова? Мы уже соскучились по тому, что молодой российский футболист играет в основном составе хотя бы какой-то команды Премьер-Лиги в 17-19 лет, постоянно забивает и приносит победы. Очень этого ждём. Это начало серьёзного пути, и главное — не останавливаться. Думаю, Галицкий очень счастлив», — сказал Кержаков в эфире программы «Все на футбол».