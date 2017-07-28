Выживший в авиакатастрофе игрок «Шапекоэнсе» вернётся в матче с «Барселоной»

Защитник Алан Русшел, один из трёх футболистов «Шапекоэнсе», выживший в авиакатастрофе в Колумбии, вернётся на поле 7 августа в товарищеском матче с «Барселоной», сообщает Reuters со ссылкой на заявление бразильского клуба.
29 ноября 2016 года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине. В результате крушения спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших были три игрока. Команда летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой «Атлетико Насьональ».
Русшел после авиакатастрофы провёл более двух недель в больнице и перенёс операцию в связи с травмой спины.
Товарищеская игра между «Барселоной» и «Шапекоэнсе» состоится 7 августа на стадионе «Камп Ноу».
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