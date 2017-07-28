Конте считает «Челси» фаворитом нового сезона АПЛ

Главный тренер «Челси» Антонио Конте полагает, что лондонская команда заслужила начать новый сезон английской Премьер-лиги в статусе фаворита после триумфа в прошлом сезоне.
«Конечно, ведь мы выиграли титул Премьер-лиги в прошлом сезоне. Предстоящий сезон будет трудным. Вы знаете, что происходило в Англии. „Челси“ стал чемпионом в сезоне-2014/15, а затем лигу выиграл „Лестер Сити“. Поэтому мы должны быть осторожны и не относиться ни к одной команде легкомысленно.
Это нормально, что каждая большая команда пытается усилить свой состав, привлекая качественных игроков. Они это сделали.
Несомненно, следующий сезон Премьер-лиги будет серьёзным вызовом для нас", — приводит слова Конте интернет-издание Goal.
Конте: Бакайоко ничего не знает о моих игровых идеях, нужно время, чтобы понять