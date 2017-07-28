Отбывший дисквалификацию Фред: это был тяжёлый период, слава богу, всё позади

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Фред прокомментировал окончание своей дисквалификации. Летом 2015 года хавбек сдал положительный допинг-тест во время выступления за сборную Бразилии на Кубке Америки. Обе пробы подтвердили наличие в крови игрока запрещенного гидрохлоротиазида. В результате Фред не играл два года.
«Это был тяжёлый период. Слава богу, всё позади. В текущем сезоне я особенно сфокусирован и настроен на победы. Буду стараться демонстрировать на поле свои лучшие качества, как и всегда. Очень хочу завоевать с «Шахтёром» новые титулы. Сейчас в голове промелькнуло всё, что я пережил. Для меня произошедшее сродни какому-то фильму. Предстоит крайне важный, переломный момент, понимаю, что наконец наступит моё время. Я много для этого трудился.
Буду играть так, словно это мой последний поединок в жизни. Также очень жду Лигу чемпионов – думаю, все футболисты хотят участвовать в таком турнире. Мы снова в групповом этапе, и я надеюсь только на лучшее: постараемся пройти как можно дальше", — заявил 24-летний футболист в интервью клубной пресс-службе.