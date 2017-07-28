Мончи: Манолас останется в «Роме» на долгое время

Спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи сообщил, что клуб не станет продавать защитника Костаса Маноласа. Не так давно греческий футболист был близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит», однако в итоге трансфер сорвался в последний момент.
«Манолас останется в „Роме“, и останется на долгое время. Если он намеревается уйти, то не продлит свой контракт, но пока он не изъявлял такого желания», — цитирует Мончи Football Italia.
Контракт 26-летнего Маноласа с «Ромой» истекает в июне 2019 года.
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