Лингард: игрок, которого я бы хотел видеть в «МЮ»? Антуан Гризманн

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард заявил, что хотел бы видеть в своей команде нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Манкунианцы считались главными претендентами на французского футболиста в начале лета, однако трансферные слухи вокруг игрока утихли, когда он продлил контракт с «Атлетико».
«Игрок, которого я бы хотел видеть в „МЮ“? Антуан Гризманн. Надеюсь, это произойдёт. Он забивает много голов и является очень креативным футболистом», — приводит слова Лингарда интернет-портал Manchester Evening News.
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