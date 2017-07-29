Луческу убеждён, что сделал бы из «Зенита» суперкоманду

Бывший наставник «Зенита» Мира Луческу рассказал, какой он видел команду в сезоне-2017/18.
«С Данни, с выздоровевшими Шатовым и Смольниковым, прибавляющими Кокориным и Дзюбой, с постепенно подходящей молодёжью мы стали бы суперкомандой. Я уже в последней встрече прошлого сезона с «Локомотивом» видел тот футбол, который сделает нас победителями. И, на мой взгляд, были все основания дать мне возможность продолжать создание новой команды. Но я не хочу никого учить. В «Зените» решили всё сделать по-другому. Жаль. Это право руководства. Это футбол. Я не обижен», — сказал Луческу в интервью еженедельнику «Футбол».
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