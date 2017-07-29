«Саутгемптон» решил сохранить ван Дейка, которого хочет приобрести «Ливерпуль»

«Саутгемптон» принял решение сохранить в своём составе защитника Вирджила ван Дейка. Совет директоров клуба не хочет совершать этим летом больших продаж, как это было в предыдущие годы, пишет The Telegraph.
Сообщается, что на следующей неделе ван Дейк приступит к тренировкам с партнёрами по команде. В последнее время голландский футболист работал отдельно на базе «Саутгемптона» в Англии, тогда как вся остальная команда была на предсезонном сборе во Франции. Это было связано с тем, что в клубе ожидали скорого ухода ван Дейка. Теперь же «Саутгемптон» поменял решение и рассчитывает на 26-летнего защитника в новом сезоне.
Напомним, пару дней назад авторитетный британский интернет-портал Sky Sports сообщил, что ван Дейк до конца трансферного окна перейдёт в «Ливерпуль».