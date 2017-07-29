Представитель УЕФА: «ПСЖ» необходимо соблюдать правила финансового фэйр-плей

Директор УЕФА по лицензированию клубов и финансовому фэйр-плей Андреа Траверсо прокомментировал информацию о том, что «ПСЖ» близок к приобретению нападающего «Барселоны» Неймара за рекордные € 222 млн.
«Парижане больше не находятся под санкциями УЕФА, однако это не значит, что они могут делать всё, что им захочется. Им необходимо соблюдать правила финансового фэйр-плей, как и любому другому клубу Европы. Они должны показать, что их убытки не превышают € 30 млн в течение трёх лет. Очевидно, что трансфер Неймара в „ПСЖ“ произведёт эффект, который будет ощущаться не один год. Однако очень сложно заранее судить о подобных сделках. Я не знаю их планов. Трансферное окно не закрыто, и парижане, возможно, собираются продать нескольких своих игроков и избежать убытков, а то и выйти в плюс. Посмотрим, что будет дальше.
Для нас нет разницы, какой клуб нарушает правила. Мы относимся ко всем одинаково. Говорите, „ПСЖ“ и „Манчестер Сити“ были наказаны УЕФА? А я могу вам сказать, что мы так же наказывали „Интер“ и „Рому“. Солидные клубы Турции тоже подвергались очень серьёзным наказаниям. Маленькие, средние, большие клубы — все равны. Прошло уже много времени с тех пор, как мы наказали „ПСЖ“. Тогда клубы только знакомились с правилами, сейчас все их прекрасно знают. Уверен, что парижане будут строго следовать правилам, хотя и понимаю, почему нам задают подобные вопросы», — приводит слова Траверсо L'Equipe.