Фарфан: чёрт возьми, почему в России такой холод летом?!

Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился впечатлениями от пребывания в России и отметил, что рассчитывает добиться серьёзных высот с командой.
«Москва — это красивый современный город, как тут может быть скучно? А ещё – таких дружелюбных людей, как в России, мало где встречал. Одно меня только удивляет. Меня предупреждали, что в России холодно зимой, но, чёрт возьми, почему здесь такой холод летом?!
В команде потрясающая атмосфера. „Локомотив“ сейчас одна семья. Обстановка супер, и за пределами поля тоже. Поддерживаем друг друга, помогаем, никто не ставит себя выше остальных. Это важно. Мы великолепно ладим с Сёминым. Когда я приходил в „Локомотив“, мне сразу сказали, что он легенда для клуба, и это чувствуется. Вместе с тем у него интересный и современный тренировочный процесс, со своими особенностями, но глобально не сильно отличается от того, с чем сталкивался в Германии или Нидерландах.
Мы можем достичь многого – гораздо большего, чем от нас ожидают критики. Это моё мнение. „Локомотив“ обладает отличными возможностями и качественной инфраструктурой, чтобы решать самые высокие задачи. Наше дело – отдавать все силы в каждом матче, всегда играть на победу. Конечно, титул чемпионов – мечта для всех. Любой амбициозный футболист вам ответит так же – вне зависимости от того, какие задачи ставятся. Будем биться», — сказал Фарфан в интервью «Спорт-экспрессу».