Почеттино призвал Конте проявлять больше уважения к «Тоттенхэму»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отреагировал на слова наставника «Челси» Антонио Конте, который невысоко оценил амбиции «шпор» и открыто сообщил об интересе к их нападающему Гарри Кейну.
«Я не могу понять, почему другие люди так одержимы моей командой и игроками, это даже заставляет меня смеяться. Я уважаю каждое мнение, уважаю других игроков, других тренеров, владельцев разных клубов. Моя задача – фокусироваться на моих футболистах и моей команде, стараться добиваться успеха вместе с нашими болельщиками.
Я не тот тренер, который любит обсуждать другие команды. Мне нравится проявлять уважение к людям, которые ведут себя иначе, но я ожидаю того же от наших соперников. Гарри Кейн – один из наших лучших игроков. Я рад, что он приглянулся тренеру другой команды», — цитирует Почеттино The Telegraph.