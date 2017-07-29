Мората на тренировке забил прямым ударом с углового

Новобранец «Челси» нападающий Альваро Мората в своем «инстаграме» опубликовал видео с тренировки клуба, где он прямым ударом с углового поражает ворота. После гола испанец сразу получил поздравления от партнёров по команде.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Альваро Мораты.
Альваро Мората перешёл в «Челси» из мадридского «Реала», подписав контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила примерно € 80 млн. В минувшем сезоне испанский нападающий провёл 43 матча за мадридский «Реал» и стал автором 20 забитых мячей и 6 результативных передач.
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