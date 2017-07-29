Директор Лиги 1: Неймар нужен нам для повышения привлекательности турнира

Генеральный директор Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Дидье Кийо рассказал, что возможный переход Неймара в «ПСЖ» крайне положительно повлияет на имидж турнира, а также увеличит интерес к чемпионату за рубежом.
«Это было бы хорошей новостью для Лиги 1. Неймар – звезда, и он нужен нам для повышения привлекательности чемпионата. Звёзды делают шоу. Они вносят большой вклад не только в спорт, а также в маркетинг и экономику. Это также заставило бы людей за рубежом больше говорить о французском футболе. Так что я скрестил пальцы на удачу», — приводит слова Кийо L’Equipe.
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