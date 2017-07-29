Дембеле: меня не интересуют спекуляции, я счастлив в «Боруссии» Д

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле заявил о намерении остаться в клубе, сообщает Goal. Ранее СМИ сообщали о желании 20-летнего футболиста покинуть команду. Интерес к игроку проявляют «Бавария», «Барселона», «Реал» и «ПСЖ». Футболист также высказался об отношении к Пьеру-Эмерику Обамейянгу, который тоже может покинуть команду в межсезонье.
«Честно говоря, меня не интересуют все эти спекуляции, я счастлив в Дортмунде. Я осознанно перешел в «Боруссию» из «Ренна». Что касается Обамейянга, я рад, что он продолжит играть за нас. Для меня он как брат», — приводит слова Дембеле Goal.
Дортмундская «Боруссия» проведёт первый официальный матч в новом сезоне 5 августа. В матче за Суперкубок Германии их соперниками станет «Бавария».
«Реал» может попытаться приобрести форварда «Боруссии» Д Дембеле