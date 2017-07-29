«Интер» поборется с «Ливерпулем» за Рафинью

«Интер» заинтересован в приобретении полузащитника «Барселоны» Рафинье Алькантаре, сообщает Football Italia. Конкурентом нерадзурри в споре за 24-летнего футболиста является «Ливерпуль», подыскивающий потенциальную замену Филиппе Коутиньо, интерес к которому проявляет та же «Барселона». Не исключено, что Алькантара станет частью сделки по переезду Коутиньо на «Камп Ноу».
Ранее сообщалось, что приобрести Рафинью предложили лондонскому «Арсеналу».
В минувшем сезоне Рафинья принял участие в 18 матчах Примеры (14 — с первых минут), отметившись 6 голами и 2 результативными передачами.