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Суарес: Неймар — один из трёх лучших игроков мира

29 июля 2017, суббота. 05:45. Футбол

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал ситуацию вокруг своего партнёра по нападению Неймара. По данным СМИ, бразилец очень близок к переходу в «ПСЖ». Сумма трансфера может составить € 222 млн.

«Вы все понимаете, какая ситуация сложилась вокруг него. Большинство из нас хотят, чтобы он остался. Будет очень жаль, если он не прислушается к нашему мнению. Думаю, он один из трёх лучших игроков мира, и этим нужно просто наслаждаться. Чего я хочу, так это чтобы мы всегда оставались с ним близки», — приводит слвоа Суареса AS.

Представитель окружения Неймара: игрок сделал выбор в пользу «ПСЖ»
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Теги
ПСЖ ФК Барселона Луис Суарес Неймар
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