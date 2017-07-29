Суарес: Неймар — один из трёх лучших игроков мира

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал ситуацию вокруг своего партнёра по нападению Неймара. По данным СМИ, бразилец очень близок к переходу в «ПСЖ». Сумма трансфера может составить € 222 млн.
«Вы все понимаете, какая ситуация сложилась вокруг него. Большинство из нас хотят, чтобы он остался. Будет очень жаль, если он не прислушается к нашему мнению. Думаю, он один из трёх лучших игроков мира, и этим нужно просто наслаждаться. Чего я хочу, так это чтобы мы всегда оставались с ним близки», — приводит слвоа Суареса AS.
Представитель окружения Неймара: игрок сделал выбор в пользу «ПСЖ»