Форсберг: «Милан» — один из величайших клубов мира, как «Реал», «Барса» и «МЮ»

Нападающий «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг считает, что «Милан», который ранее проявлял к нему интерес, является одним из величайших клубов в мире.
«Милан» — один из величайших клубов мира наряду с «Реалом», «Барселоной» или «Манчестер Юнайтед». Не понимаю, почему эти слова могут вызвать проблемы с болельщиками «Лейпцига». В этом клубе у меня всё идёт хорошо. Я максимально мотивирован, чтобы провести следующий сезон ещё лучше", — приводит слова Форсберга Football Italia со ссылкой на Kicker.
В минувшем сезоне в чемпионате Германии Форсберг сыграл 30 матчей, став автором 8 голов и 19 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Президент «РБ Лейпциг» не намерен отпускать форварда Форсберга в другой клуб