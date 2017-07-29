Зидан: у «Реала» отличный состав, я не хочу изменений

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в очередной раз отметил, что очень доволен подбором игроков своей команды. Французский специалист также подчеркнул, что не нуждается в приобретении новых футболистов.
«У „Реала“ отличный состав, я не хочу изменений. Мы одерживали победы, в нашей команде играют лучшие футболисты, стремящиеся повторить успехи. По крайней мере, мы хотим попытаться сделать это. Пока что только Роналду нет с нами. Мы понимаем, что сезон будет очень сложным, поскольку все хотят победить „Реал“. Но тем лучше для нас», — приводит слова Зидана Marca.
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