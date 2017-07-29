Серхио Рамос не хочет говорить о Мбаппе, считая эти разговоры спекуляциями

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос отметил, что не хочет говорить о нападающем «Монако» Килиане Мбаппе.
СМИ уже неоднократно писали о заинтересованности «Королевского клуба» в услугах этого футболиста.
«Говорить об игроках, не выступающих в „Реале“, значит, терять время и заниматься спекуляциями. Речь идёт о замечательном футболисте, но наша команда побеждала и находится в отличном состоянии. В конце концов, футбол функционирует благодаря деньгам. Каждый платит то, что хочет и может. Такого рода вопросы не в моей компетенции, но все игроки, пополнявшие ряды нашей команды, встречали отличный приём», — цитирует Рамоса Marca.