Рауль: Зидан входит в число лучших тренеров мира

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль не поскупился на похвалу в адрес главного тренера команды Зинедина Зидана. Рауль считает, что руководство клуба в своё время приняло очень верное решение, сделав ставку на французского специалиста.
«Зидан — отличный специалист. Выиграть дважды подряд Лигу чемпионов и добиться исторического успеха… Несомненно, он доказывает свои способности. Зидан в данный момент входит в число лучших тренеров мира. Возможно, у него нет большого опыта, но некоторые специалисты не нуждаются в этом, чтобы показать, чего они стоят на самом деле. Он знал, как обращаться с очень сильными игроками, и они довольны им», — приводит слова Рауля Marca.
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