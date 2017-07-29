«Ливерпуль» оставил попытки приобрести Наби Кейта

«Ливерпуль» больше не будет пытаться приобрести полузащитника «РБ Лейпциг» Наби Кейта в текущее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
Немецкий клуб неоднократно давал понять, что не намерен расставаться с 22-летним игроком сборной Гвинеи, и в этой связи красные оставили попытки приобрести его.
«РБ Лейпциг» ранее отказался продавать Кейта «Ливерпулю» за £ 57 млн, а затем отклонил предложение, которое вместе с бонусами составляло более £ 66 млн.
По данным источника, сам Кейта хотел перейти в «Ливерпуль», но теперь команды Юргена Клоппа рассматривает другие кандидатуры в полузащиту.
Впрочем, хавбек сможет перейти в «Ливерпуль» следующим летом, когда можно будет активировать пункт, позволяющий выкупить трансфер Кейта за фиксированную сумму.
Клопп: «Ливерпуль» предлагал € 75 млн за Наби Кейта? Мы что, в Лас-Вегасе?