Крузе, интерес к которому приписывали «Спартаку», хочет остаться в «Вердере»

Нападающий «Вердера» Макс Крузе высоко оценил вероятность того, что останется в своём нынешнем клубе. 29-летний форвард поведал, что у него было несколько предложений, но он решил продолжить выступать за «Вердер». Ранее немецкие СМИ сообщали, что московский «Спартак» проявляет интерес к Крузе.
«Никогда не знаешь, что произойдёт в футболе. Это нормальная ситуация, но вероятность того, что я останусь в Бремене, очень и очень высока», — цитирует Крузе Lattenkreuz.
Крузе также опроверг, что в его контракте с «Вердером» есть пункт об отступных в размере € 15 млн, который можно активировать до 31 июля.
В «Вердере» не хотят, чтобы Крузе покинул команду, перейдя в «Спартак»