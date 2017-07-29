Конте: во время игр теряю два-три килограмма, а после матчей уничтожен

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о последствиях его активности на тренерской скамейке во время матчей, а также выразил мнение, что такую страсть к игре он перенял из футбольной карьеры.
«После окончания матчей я уничтожен. Думаю, что во время игры теряю два-три килограмма. Я пытаюсь передать всю свою страсть своей работе. Знаю, что в будущем это будет очень трудно, поскольку для этого нужно иметь много сил. Возможно, в будущем потеряю силы и буду более спокойным и усидчивым.
Если вы видели меня в качестве футболиста, то знаете, что я всегда проявлял большую страсть. На поле я боролся и преодолевал сложности с сердцем. У меня был средний футбольный талант, из-за чего приходилось много работать, чтобы преодолеть это ограничение. Думаю, это передалось и моей тренерской карьере, в которой у меня больше таланта, чем в игровой», — цитирует Конте The Telegraph.